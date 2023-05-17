صندوق خليفة يتعاون مع منصة ويو بنك

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع «ويو بنك»، المنصة المالية المتكاملة لتزويد أعضاء الصندوق بمزايا حصرية تتضمن الاستفادة من خدمات مالية ذات خصائص سهلة ومرنة وآمنة، عبر تطبيق أعمال مصمم خصيصاً ليلبي احتياجات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: ستزود شراكتنا مع منصة Wio Bank أعضاء صندوق خليفة بخدمات مالية وحلول رقمية آمنة، وتدعم مساعيهم في استكشاف فرص تمويلية تحفز نمو مشاريعهم وتوسعة انتشارها، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنظومة بيئة ريادة الأعمال في الإمارات.

وتشمل المزايا التي ستوفرها منصة Wio Bank لأعضاء صندوق خليفة والمشاريع التي يدعمها الصندوق، فتح حسابات رقمية متعددة المستخدمين والعملات دون اشتراط إيداع حد أدنى للرصيد، والقيام بعمليات تحويل محلية مجانية، كما سيتيح تسجيل مجاني لبوابات الدفع، والحصول على عدد غير محدود من بطاقات الائتمان الافتراضية، ويخصص مساحات توفير سيولة لدفع الضرائب المضافة، والدعم الإداري للأعمال وميزات أخرى عديدة.

وإلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة أعمالها وتحقيق أهدافها المالية من خلال مجموعة من الأدوات والخدمات الذكية، يقدم تطبيق Wio Business عرضاً ترويجياً خاصاً يشمل خطة اشتراك مجانية لمدة 3 أشهر لأكثر من 3600 عضو وشركة من أعضاء صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

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