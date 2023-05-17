انطلاق مؤتمر الأمن السيبراني في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلق «مجلس الأمن السيبراني» في حكومة الإمارات و«مايكروسوفت» مؤتمر الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، الذي تختتم فعالياته اليوم في قصر الإمارات في أبوظبي. ويضم المؤتمر أبرز رؤساء ومسؤولي تقنية المعلومات وغيرهم من الخبراء المتخصصين الرئيسيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف تبادل معلوماتهم وآرائهم حول أحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وقال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: «يشكل المؤتمر منبراً لقادة الفكر والخبراء في المنطقة لتبادل معلوماتهم وخبراتهم بشأن الفرص والتحديات المستجدة المتعلقة بالأمن السيبراني». ويتضمن المؤتمر مناقشات ثرية وجلسات رئيسية حول موضوعات متنوعة، مثل الجرائم السيبرانية، إلى جانب مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، ويتيح المؤتمر أيضاً للمشاركين فرصاً هائلة للتواصل والتعاون فيما بينهم.

ومن المتحدثين البارزين في المؤتمر الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وميشال برافرمان بلومنستيك، نائبة رئيس شركة مايكروسوفت، إضافة إلى بولا يانوشكيفيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سي كيور».

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