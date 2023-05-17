%28 نمواً سنوياً مركباً للميتافيرس في الإمارات 2023 - 2028

المصدر: دبي ــ نهى حوّا

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نشرت شركة أبحاث السوق الأمريكية «كوادينتل» في تقرير لها أخيراً توقعاتها بشأن النمو المتوقع لسوق الميتافيرس في الإمارات خلال الفترة 2023 - 2028، والذي قدرته بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 28 %.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تضم أكبر عدد من الأشخاص ممن لديهم اهتمام بالتجارب التفاعلية الغامرة التي توفرها الميتافيرس وتتيح لهم التفاعل مع الآخرين واكتشاف عوالم افتراضية جديدة، ومع زيادة عمليات شراء وبيع وإنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً في المجال.

ولفت التقرير إلى مساهمة رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً لمجتمع الميتافيرس وأحد أكبر اقتصادات الميتافيرس في العالم في نمو السوق، كما أشار إلى استراتيجية حكومة دبي (10X)، التي تم إطلاقها في القمة العالمية للحكومات 2018، والتي تدعم الشركات المبتكرة والناشئة وتمولها، ما يمكنها من إنشاء حلول وخدمات جديدة قائمة على الميتافيرس، كما أشار إلى إطلاق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في نهاية عام 2017، الذي يسلط الضوء على التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والذي ساعد أيضاً في نمو المبيعات بشكل كبير خلال 2018 - 2022.

إمكانات النمو

كما أشار التقرير إلى استراتيجية دبي للميتافيرس التي تم إطلاقها في 2022، وتهدف إلى جذب أكثر من ألف شركة تعمل في مجال البلوك تشين والميتافيرس وتوليد أكثر من 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول عام 2030.

ووفقاً للتقرير، أظهرت تقنية بلوك تشين أيضاً، من الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط، نمواً كبيراً بفضل الدعم من مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الحكومية، مثل استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» 2021، واستراتيجية دبي لتقنيات التعاملات الرقمية «البلوك تشين» من بين مبادرات أخرى؛ ونتيجة لذلك سجلت دبي زيادة بنسبة 24% في اعتماد «البلوك تشين» مقارنة بمتوسط عالمي 19% في عام 2021، عندما أصبحت موطناً لأكثر من 100 شركة من شركات «بلوك تشين».

وأسهم إنشاء مؤسسة دبي للمستقبل في عام 2017 «المجلس العالمي للتعاملات الرقمية «بلوك تشين»، الذي شجع المعاملات من خلال هذه المنصة، بشكل كبير في زيادة تبني الدولة هذه التكنولوجيا.

الإطار القانوني

ولفت التقرير إلى الإطار القانوني لسوق الميتافيرس في دبي، الذي تجلى بإصدار الإمارة في عام 2022 القانون رقم (4)، الذي تم بموجبه إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، التي تشرف على صناعة الأصول الافتراضية في دبي، والتي لا تضم مركز دبي المالي العالمي، ولكن مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مشيراً إلى نشر اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة من قبل السلطة في عام 2023.

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