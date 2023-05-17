إطلاق المختبر المفتوح للجيل الخامس والنصف في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلق تجمع شركات «اتصالات من &e»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» و«إنفرا إكس» و«كوانراي» و«إتش تي سي»، و«ليدرا» و«هواوي» المختبر المفتوح للجيل الخامس والنصف في الإمارات 5.5G OpenLab وذلك بقيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وسيتم تخصيص المختبر لبناء تحالف النظام الإيكولوجي الخاص بتقنية الجيل الخامس والنصف (5.5G)، واختبار قابلية تشغيله، وتطوير حالات الاستخدام المتقدمة الخاصة بالمستهلكين والمنازل ومختلف القطاعات الصناعية.

جاء ذلك في إطار قمة قادة شبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G) تحت شعار «10جيحابت في الثانية، المضي قدماً نحو عصر (5.5G)..». وجمعت القمة قادة تقنية المعلومات والاتصالات من هيئات تنظيم الاتصالات والمشغلين والمؤسسات العالمية المتخصصة بما في ذلك الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي إس إم إيه) والرابطة العالمية للنطاق العريض WBBA والموردين والمحللين ومصنعي الشرائح وشركاء المرحلة المتقدمة من شبكات الجيل الخامس لتبادل الأفكار ومناقشة فرص إنشاء اتصالات مستدامة لشبكات الجيل الخامس والنصف، وآفاق تطوير النظام الإيكولوجي لهذه التقنية بهدف تعزيز التعاون المنفتح وتسريع النمو الاقتصادي الرقمي.

كما أطلقت هواوي خلال القمة خدمة FWA2 وهي خدمة الجيل الجديد من HBB المدعومة بتقنية 5.5G المتقدمة. قال فانيس يو نائب رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «مع الاستخدام التجاري الواسع النطاق لمحطات التجميع متعددة الناقلات وتطوير تقنية RedCap، فقد حان الوقت للترقية من معيار FWA إلى FWA2.

ويتضمن معيارFWA2 معيار FWA Pro الذي يتم تمثيله بسرعة تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وFWA Lite وFWA Biz مع ميزة التكلفة المنخفضة والموثوقية العالية. وتعد هذه هي الموجة الأولى من حالات الاستخدام التي يمكن إنشاؤها من خلال تقنية 5.5G».

تسارع

ومنذ الإطلاق الأول لشبكات الجيل الخامس منذ ما يقرب من 4 سنوات، تسارعت عملية تبني المرحلة المتقدمة منه المتمثلة بشبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G) في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر هذه الشبكات التحديث الأساسي لشبكة الجيل الخامس، وأحد المحاور الرئيسية التي يتم العمل عليها لتحقيق تكامل العالم الذكي، في الوقت الذي لا تزال فيه شبكة الجيل السادس 6G في طور الدراسة المبكرة، حيث يتوقع أن توفر إمكانات تجارية أكثر بـ 100 مرة مع تجربة شبكة أفضل بعشر مرات من 5G.

وألقى المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات في الإمارات، كلمة في القمة قال فيها: «تتطور التقنيات وتتجدد وتفرض علينا تحديات كبيرة، لكنها تتيح لنا في الوقت ذاته فرصاً أكبر.

ولا شك أن توفير بيئة تنظيمية سليمة يعد أمراً بالغ الأهمية لتبني إمكانات شبكة الجيل الخامس والنصف (5.5G) بالكامل. وعلى هذا النحو، اتخذت دولة الإمارات عدة خطوات، بما في ذلك إنشاء بيئة الحماية التنظيمية لتقنية المعلومات والاتصالات. وأنا متأكد تماماً من أن لقاءاتنا ونقاشاتنا في هذا الصدد ستسفر عن رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ حول كيفية الاستفادة من هذه التقنية لدفع التنمية المستدامة والابتكار الرقمي في الإمارات والعالم».

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