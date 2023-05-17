غرفة الشارقة تبحث تحديات تعزيز الأمن الغذائي

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية بالشارقة العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيل أعضاء المجموعة، بهدف التعرف على طبيعة عمل المجموعة ودور أعضائها المهم في تحقيق تواصل فعال وبناء بين المستثمرين والعاملين بالقطاع والغرفة والجهات الحكومية المعنية.

كما ناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الغرفة أمس، واقع ومستقبل قطاع صناعة المواد الغذائية في الشارقة وبحث فرص التوسع بالتصدير ورصد الأسواق الخارجية لتحفيز وزيادة الإنتاج المحلي، والتعرف على التحديات المحتملة للقطاع وسبل وضع الحلول المقترحة لها، فضلاً عن تحفيز الجهود للمساهمة في تعزيز توجهات ومستهدفات الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته، انطلاقاً من البنية التحتية اللوجستية المتقدمة بالدولة وعلاقاتها التجارية المتينة.

حضر الاجتماع عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة، وجمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، ومحمد عيتاني رئيس المجموعة والأعضاء وفاطمة الشحي تنفيذي أول مجموعات الأعمال القطاعية بالغرفة.

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