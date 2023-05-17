مباحثات إماراتية إيطالية تستهدف تعزيز فرص التعاون الاستثماري

المصدر: أبوظبي - البيان

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يصل وفد رسمي وتجاري لدولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال الأسبوع الجاري إلى إيطاليا، لبحث تعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وبناء الشراكات الاستثمارية والتنموية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والتي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد البلدين الصديقين.

ويضم وفد الدولة 50 شخصاً من القطاعين الحكومي والخاص ومن أبرزهم، أديب أحمد العضو المنتدب لدى مجموعة اللولو المالية القابضة، وصلاح شرف، المدير العام لمجموعة شرف، وسانجيف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «LIBERTY Steel»، وأحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وحمد الشامسي، مدير الاستثمار للترويج الإقليمي «استثمر في الشارقة»، وشادي حسان، الشريك الإداري لمجموعة ليفكو، وهاني برهوش، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات غير التقليدية في مبادلة، وأجيت جونسون، رئيس التسويق والأعمال الاستراتيجية لدى مجموعة لولو المالية القابضة، يوسف أحمد اليوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «اليوسف»، وحسن كريمي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لـ «KHK & Partners»، وجمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

«إنفستوبيا أوروبا»

وتشهد الزيارة إطلاق فعالية «إنفستوبيا أوروبا» في المدينة الإيطالية ميلانو، والتي تعد أول فعالية تطلقها منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» لعام 2023، وذلك بعد انعقاد مؤتمرها السنوي في مارس الماضي، حيث تهدف الفعالية إلى تعزيز النقاش وتحفيز الاستثمار العالمي في القطاعات سريعة النمو لا سيما الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والشركات العائلية والصناعات الإبداعية، والتعرف على الاتجاهات المستقبلية العالمية للاستثمار، وسيشارك في هذه الفعالية أكثر من 250 من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم.

لقاءات ثنائية

وسيعقد بن طوق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة جمهورية إيطاليا، وكبرى الشركات الإيطالية، وعدد من الجهات الأكاديمية، لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمستويات جديدة من النمو والازدهار، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعظيم استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي منها، بما يخدم التوجهات التنموية للدولتين، لا سيما أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وإيطاليا وصلت قرابة 39.7 مليار درهم (10.8 مليارات دولار) في عام 2022.

وتشمل الزيارة أيضاً، توجه بن طوق إلى جامعة «بوكوني» الإيطالية للاطلاع على تجاربها الناجحة في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

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