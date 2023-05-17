«الخليج للملاحة» و«إعمار العقارية» يستحوذان على 45.9 ٪ من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «الخليج للملاحة» و«إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، في جلسة أمس، بسيولة جاوزت 197.8 مليون درهم، بنسبة 45.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 431.12 مليون درهم.

وتجاوز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالأسواق المحلية 3.32 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس. وتوزع رأس المال السوقي بواقع 2.7 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و616.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحقق السوقان إجمالي 21.09 ألف صفقة شملت 380.97 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 143.6 مليون سهم في سوق أبوظبي و237.4 مليون سهم في سوق دبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.33 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 900.65 مليون درهم في سوق أبوظبي و431.12 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3509.1 نقاط، متراجعاً بنسبة 0.46%، وقاد سهما «الخليج للملاحة» و«الإمارات دبي الوطني» مكاسب 13 شركة بسوق دبي، وارتفعا بنسب 8.8% و1.8% على التوالي.

وشهد سوق دبي المالي بختام جلسة أمس ارتفاع أسهم تكافل الإمارات 5.9%، ومصرف عجمان 4.02%، وتعاونية الاتحاد 2.7%، ودبي الإسلامي 0.19%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.05% إلى 9475.66 نقطة، بدعم الأسهم القيادية، وقفز سهم فودكو الوطنية 12.64%، مغلقاً عند سعر 1.96 درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الدار العقارية 3.36%، وفيرتيغلوب 2.19%، وأبوظبي التجاري 2.11%، والجرافات البحرية 1.9%.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة جاوزت 322 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً أكثر من 69 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «ملتيبلاي» إلى 65.8 مليون درهم.

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