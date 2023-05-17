مرافئ أبوظبي تسجل مناولة 20 مليون حاوية نمطية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت مرافئ أبوظبي عن تحقيق رقم قياسي بتسجيلها أكثر من 10 ملايين ساعة معدل تكرار الإصابة الهادرة للوقت، بالإضافة إلى مناولة 20 مليون حاوية نمطية، وذلك في إنجاز نوعي بارز لمرافئ أبوظبي منذ انطلاق عملياتها. ويعد تسجيل أكثر من 10 ملايين ساعة معدل تكرار الإصابة الهادرة للوقت أمراً نادراً في مجال مناولة الحاويات، مما يعكس التزام مرافئ أبوظبي بتوفير بيئة عمل خالية من الحوادث من خلال الالتزام بالسياسات واللوائح الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى التدقيق الدوري المستمر، وعقد جلسات إحاطة للتوعية بمعايير السلامة.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد بعد مناولة 3.29 ملايين حاوية نمطية في عام 2022، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. ونجحت مرافئ أبوظبي في الحفاظ على وتيرتها الاستثنائية والنمو الثابت على أساس سنوي منذ افتتاح محطة حاويات ميناء خليفة في عام 2012، مما يؤكد دورها المتزايد كمحور أساسي لسلاسل التوريد يربط التجارة المحلية والإقليمية بالأسواق العالمية.

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