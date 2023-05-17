«الخليج للملاحة» تعلن عن إجراءات معالجة الخسائر المتراكمة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وإجراءات معالجتها. وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، ذكرت الشركة أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 665.7 مليون درهم تشكل 52.2% من رأسمالها.

وبينت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ الخسائر المتراكمة، هي انخفاض عائدات جميع السفن العاملة بالمجموعة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة التمويل، وشطب قيمة سفينة GL1 التي تعرضت لحادث غرق، وتأثير شطب قيمة السفن وانخفاض قيمة الشهرة. وذكرت الشركة أن الإجراءات تشمل العمل على تحسين أداء السفن.

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