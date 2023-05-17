«أراضي عجمان» تبحث تحديث معايير التصنيف العقاري

المصدر: (عجمان - وام)

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عقدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان جلسة عصف ذهني لتحديث معايير التصنيف العقاري بمشاركة ممثلي شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية والوسطاء العقاريين وعدد من المسؤولين والموظفين في الدائرة.

وطرح المشاركون عدداً من المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير أساليب التصنيف العقاري وتساعد في وضع استراتيجية مبتكرة من شأنها تعزيز مستويات الأداء العقاري، وتسهل على المستثمرين ورواد الأعمال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن وتيرة التنمية المتسارعة والطفرة العقارية الاستثنائية التي تشهدها عجمان حتمت على جميع العاملين في القطاع العقاري الارتقاء بأدائهم ومضاعفة جهودهم من أجل مواكبة هذا التطور وتعزيز سمعة إمارة عجمان ومكانتها المرموقة على الخريطة العقارية.

وقال إن نظام التصنيف العقاري ساهم منذ إطلاقه في تعزيز ثقافة التميز والابتكار لدى مختلف الفئات العاملة في هذا القطاع الحيوي وانعكس إيجابياً على أداء شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية التي لعبت بدورها دوراً مهماً في إنجاح هذا المشروع الضخم والمساهمة في تحقيق أهدافه المرجوة، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير والتكيف الفعال مع تنافسية القطاع العقاري في الإمارة.

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