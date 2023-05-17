كلية دبي للسياحة تقدم منحاً للطلبة المواطنين والمقيمين قبل «الأضحى»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تقديم منح دراسية جديدة للطلبة المتميزين من المواطنين والمقيمين في الدولة الذين سيلتحقون برامج الضيافة والسياحة وإدارة الفعاليات قبل عيد الأضحى المبارك، مع بداية الفصل الدراسي في شهر سبتمبر 2023.

وتتماشى المبادرة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في دمج المزيد من المواطنين في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة ضمن القطاع الخاص، وكذلك دعم المقيمين الموهوبين وإتاحة الفرص أمام الشباب والشابات للاستفادة من برامج التعليم المهني التي توفرها الكلية في المجالات التي تعنى بقطاع السياحة وتأهيلهم للعمل فيه، وذلك بما ينسجم مع جهودها المستمرة في تأهيل الشباب للمساهمة في تطوير القطاع عبر تقديم برامج تعليمية ومعرفية متخصصة ومتطورة لخدمة القطاع.

وللانتفاع من المنح الدراسية المخصصة لعدد محدود من الطلبة يشترط ألا تقل نتيجة الثانوية العامة عن 70%، واجتياز اختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية، حيث سيتم اختيار الطلبة بحسب نتائج الاختبارات وتقييم اللجنة المختصة.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: تنسجم مبادرة المنح الدراسية لعيد الأضحى المبارك التي تقدمها الكلية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة دبي لتصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، حيث وضعت بمقدمة أولوياتها دمج الأجيال الجديدة من الإماراتيين في القطاع الخاص، وأيضاً دعم الشباب المقيمين الموهوبين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وسوف تمكّن هذه المنح الدراسية الطلبة من دراسة تخصصات مناسبة لسوق العمل والمنظومة السياحية. وإننا نشجع المواطنين والمقيمين على خوض هذه التجارب التعليمية والمهنية المميزة التي نقدمها.

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