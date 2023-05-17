عقود جديدة لتطوير«داماك لاجونز» في دبي لاند

المصدر: (دبي - البيان)

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منحت داماك العقارية عقود أعمال البناء الرئيسية لمجمعي «نيس N2»، و«نيس N3»، وكذلك أعمال البنية التحتية الأساسية في مشروع داماك لاجونز الواقع في منطقة دبي لاند.

وتم منح عقد الأعمال الرئيسية لمجمعي نيس المذكورين إلى شركة «دلتا الإمارات لمقاولات البناء»، حيث ستبدأ بموجبه الأعمال الرئيسية في مجمع «نيس N2»، والتي تشمل نحو 434 وحدة سكنية، تضم منازل تاون هاوس وفللاً فاخرة، إلى جانب مجموعة من المزايا والمرافق مثل الممرات المائية ومناطق مخصصة لممارسة الأنشطة البدنية.

كما منحت الشركة عقد أعمال البنية التحتية الأساسية في مجتمع داماك لاجونز إلى «كاد للهندسة والبناء». يشمل العقد إنشاء وإنجاز واختبار وتشغيل وصيانة «الطرق وأعمال البنية التحتية» في داماك لاجونز، لا سيما الطرق الرئيسية، التي تمتد بطول 9.2 كم، والتي ستخدم مساحة تقدر بنحو 18.5 هكتاراً.

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