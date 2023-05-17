«مرحبا» توسّع خدماتها في الفلبين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مرحبا»، جناح الضيافة في المطارات التابع لدناتا، توسيع تواجدها بشكل كبير في الفلبين، فبالإضافة إلى صالة المطار الشهيرة في مطار مانيلا نينوي أكينو الدولي، أطلقت «مرحبا» في أبريل الماضي خدمة الاستقبال والمساعدة في مطار كلارك الدولي.

ويستفيد المسافرون القادمون والمغادرون والعابرون (الترانزيت) من خدمات «مرحبا» المميزة للاستقبال والمساعدة في مبنى الركاب 2 الجديد بمطار كلارك الدولي. ويواكب وكلاء «مرحبا» العملاء خلال تنقلهم في المطار وينجزون إجراءاتهم بسرعة حتى منطقة الوصول أو بوابة المغادرة.

وستوفر «مرحبا» لمسافري كلارك قريباً استخدام أحدث صالاتها، حيث تعتزم افتتاح مرفقين في نوفمبر 2023. ويستوعب المرفقان حتى 160 ضيفاً جلوساً، ويقدمان خدمة الإنترنت اللاسلكي وتناول الأطعمة والمشروبات طوال اليوم. ويمكن لعملاء خدمة «الاستقبال والمساعدة الذهبية Meet & Greet Gold» من «مرحبا» الدخول مجاناً إلى الصالتين. وبحلول 2024، ستقدم «مرحبا» خدمات الاستقبال والمساعدة وتدير أربع صالات في مطارين بالفلبين، مع فريق مكون من 80 متخصصاً في مجال الضيافة.

وقالت مارجريت يو، المدير التنفيذي لشركة دناتا الفلبين: فخورون بالإعلان عن مزيد من التوسع بأعمالنا في مجال الضيافة في المطارات بالفلبين. ومن خلال الاستفادة من خبرة دناتا الواسعة في الخدمات الجوية والتموين، نفخر بتقديم جودة عالمية المستوى لعملائنا عبر شبكتنا العالمية، وصممنا خدمات الاستقبال والمساعدة والصالة لتلبية كامل احتياجات الركاب بجميع درجات السفر، ما يسهم في توفير تجربة مطار ممتازة في كل مرحلة من مراحل الرحلة.

وتدير «مرحبا» حالياً 18 صالة مطار في 7 دول، هي الإمارات وأستراليا وسويسرا وباكستان وسنغافورة وتنزانيا (زنجبار) والفلبين. ويتوفر للمسافرين في الإمارات وأستراليا وسويسرا والفلبين، إمكانية تعزيز رحلاتهم عبر حجز خدمات الاستقبال والمساعدة المميزة من «مرحبا».

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