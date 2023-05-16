«داناتا» توسع نطاق خدمة «مرحباً» في 7 دول

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أعلنت "مرحبا" جناح الضيافة في المطارات التابع لدناتا عن توسيع تواجدها بشكل كبير في الفلبين.

وبالإضافة إلى صالة المطار الشهيرة في مطار مانيلا نينوي أكينو الدولي أطلقت مرحبا في أبريل الماضي خدمة الاستقبال والمساعدة في مطار كلارك الدولي.

ويستفيد المسافرون القادمون والمغادرون والعابرون "الترانزيت" من خدمات مرحبا المميزة للاستقبال والمساعدة في مبنى الركاب 2 الجديد بمطار كلارك الدولي.

ويواكب وكلاء مرحبا العملاء خلال تنقلهم في المطار وينجزون إجراءاتهم بسرعة حتى منطقة الوصول أو بوابة المغادرة.

وستقدم مرحبا بحلول عام 2024 خدمات الاستقبال والمساعدة وتدير أربع صالات في مطارين بالفلبين مع فريق مكون من 80 متخصصا في مجال الضيافة.

فخر

وأعربت مارغريت يو المدير التنفيذي لشركة دناتا الفلبين عن فخرها بالإعلان عن مزيد من التوسع في الأعمال في مجال الضيافة في المطارات بالفلبين ومن خلال الاستفادة من خبرة دناتا الواسعة في الخدمات الجوية والتموين.

وكانت دناتا أطلقت خدمة "مرحبا" في الإمارات لمساعدة الركاب القادمين والمغادرين والمارين عبر مطار دبي الدولي، واتسع الإقبال على خدمات الاستقبال والمساعدة بشكل كبير على مدى الأعوام الثلاثين الماضية وواصلت "مرحبا" تعزيز عروض منتجاتها مع مزيد من الخدمات والخيارات الإضافية المصممة لتسهيل وتيسير تجربة الركاب في المطار.

وتدير حاليا 18 صالة مطار في 6 دول بجانب الإمارات العربية “أستراليا وسويسرا وباكستان وسنغافورة وتنزانيا والفلبين” ما يوفر للضيوف خدمات متسقة في كل مطار.

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