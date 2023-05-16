نخيل تعتزم إعادة تطوير "ذا بوينت" بشكل كامل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة نخيل عزمها تنفيذ مشروع لتطوير وجهة "ذا بوينت" في نخلة جميرا بشكل كامل.

وقال متحدث باسم شركة نخيل: "في إطار عملية إعادة التطوير، تم إغلاق نافورة النخلة في ذي بوينت يوم أمس (15 مايو الجاري). وتؤكد نخيل التزامها بضمان الانتقال السلس لكافة المستأجرين خلال هذه الفترة".

وأضاف: "حرصنا على إخطار كافة المستأجرين في وجهة ذي بوينت حول نيتنا إغلاق الوجهة، الأمر الذي يتوافق تماماً مع القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فيما يعد جزءاً من مشروع إعادة تطوير ذي بوينت في المستقبل".

وتابع قائلا:"سيكون أمام المستأجرين مهلة 12 شهراً للإخلاء والانتقال، وفقاً لظروفهم كل على حدة. علماً بأن نخيل ستتعاون بشكل وثيق مع كافة المستأجرين الكرام طوال هذه المرحلة".

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