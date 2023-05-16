بودكاست «دوكاب ديلي» يسلط الضوء على اتجاهات الصناعة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مجموعة دوكاب وهي واحدة من كبرى شركات تزويد حلول الطاقة المتكاملة والتصنيع في الإمارات، بودكاست تحت عنوان «دوكاب ديلي»، يبث في قنوات عدة مثل «آبل بودكاست»، ويتم عبره استضافة محمد المطوع، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لتسليط الضوء على اتجاهات مختلفة ومتنوعة من القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ومراحل تطوره من البداية، وحتى دخول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتقنيات الذكية، بجانب التركيز على مسيرة مجموعة دوكاب منذ تأسيسها ومراحل تطور ونمو أعمالها، والتي تصدر اليوم 60% من منتجاتها التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» إلى 55 دولة في أنحاء العالم.

ويتطرق البودكاست إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ككل، مثل الاستدامة والتغير المناخي والوصول إلى الحياد المناخي والجهود الرامية إلى ذلك، وكذلك الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتحقيق هذه الطموحات سواء على مستوى المجموعة أو الدولة أو عالمياً كما يتناول البودكاست مجموعة من الموضوعات المتخصصة في المجال مثل جهود التوطين في القطاع ومراحل تصنيع الكابلات وجودتها ومزاياها، وإعادة التدوير ونمو الأعمال والاتفاقات والشراكات مع الجهات المختلفة للحفاظ على البيئة، فضلاً عن كيفية تنفيذ دوكاب أعمالها وفقاً لاستراتيجيات دولة الإمارات وبما يسهم في تحقيق أهدافها وطموحاتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز