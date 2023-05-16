«إي إم بي جي» تغير علامتها التجارية إلى «دوبيزل جروب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إي.إم.بي.جي»، الشركة المليارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتمتلك وتدير موقعي «بيوت» و«دوبيزل» في الإمارات، تغيير اسم المجموعة، ليحمل رسمياً اسم «دوبيزل جروب»، استعداداً لمرحلة جديدة من النمو، وتكريماً للعلامة التجارية، التي تروي إحدى أكبر قصص النجاح المحلية في دولة الإمارات، وتعد هذه الخطوة علامة فارقة، ونقطة تحول بالنظر إلى مكانة «دوبيزل» القوية، والتي تروي قصة نجاح تستمد قوتها من قصة نجاح إمارة دبي.

وباتت العلامة التجارية دوبيزل تخدم عملاء الإعلانات المبوبة الرقمية لأكثر من 18 عاماً، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر نجاحات ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وواحدة من أكثر المنصات استخداماً في المنطقة.

وتحصل «دوبيزل» على أكثر من 190 مليون مشاهدة للصفحة في المتوسط كل شهر، وهو ما يفوق بشكل كبير عدد سكان الدولة.

وتعليقاً على القرار قال فريق الإدارة في «مجموعة دوبيزل»: «بغض النظر عما تعنيه كلمات اسم المجموعة المختصرة بأحرف (إي.إم.بي.جي) حرفياً، والتي تعني (مجموعة أسواق العقارات الناشئة) لا يمكننا أن ننكر حقيقة أن المجموعة تدير منصات إلكترونية متعددة ناجحة جداً، بالإضافة إلى المواقع العقارية، ونظراً للشهرة الواسعة، التي تتمتع بها دوبيزل كونها علامة تجارية رائدة في المنطقة، بدا الأمر مناسباً بشكل طبيعي أن يتم إعلان هذا الاسم، الذي يردد صداه معظم مستخدمينا».

وأضاف فريق الإدارة في المجموعة: «تقديراً لهذه العلاقة الوطيدة بين دوبيزل ومستخدميها في الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد أكبر سوق للشركة، إلى جانب الاعتراف بمدى قوة العلامة التجارية، التي تحملها دوبيزل، اتخذت (إي.إم.بي.جي) قراراً استراتيجياً بالاعتراف بمكانتها في مختلف قطاعات الإعلانات المبوبة باسم جديد وهو (مجموعة دوبيزل)».

وأعرب حيدر علي خان، رئيس مجموعة «دوبيزل جروب» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بهذه الخطوة المهمة، وثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، وقال: إن المجموعة تبدأ فصلاً جديداً في قصة نجاحها، إذ من المتوقع أن تعمل على تعزيز مكانة علامتها التجارية، ودعم رؤيتها لتكون أكبر لاعب في الأسواق الناشئة للمنصات الإعلانية الإلكترونية، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا؛ لإضافة قيمة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها السوق المحلية.

وأضاف خان: إن الهيكل المؤسسي للمجموعة سيبقى دون تغيير، وستستمر جميع العلامات التجارية العاملة تحت إشرافها في تقديم الخدمات لمستخدميها كالمعتاد، والتي تشكل بصورة أساسية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك «دوبيزل» و«بيوت» في الإمارات، و«زامين» في باكستان، و«أو إل إكس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، و«لا مودي» في إندونيسيا والفلبين.

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