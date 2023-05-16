«ألكوا» الأمريكية تمد «الإمارات للألمنيوم» بالألومينا حتى عام 2031

المصدر: لندن - البيان

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أعلنت شركة «ألكوا» الأمريكية والإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، عن توقيع اتفاقية جديدة طويلة الأجل، بحيث تزود شركة «ألكوا» بموجب هذه الاتفاقية الإمارات العالمية للألمنيوم بالألومينا، المادة الأولية الأساسية لصناعة الألمنيوم.

تمتد الاتفاقية الجديدة لثماني سنوات ابتداء من عام 2024، (أي حتى عام 2031)، وستتيح لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراء نحو 15,6 مليون طن متري من الألومينا من غرب أستراليا، ما يجعل شركة «ألكوا» أكبر مورد ألومينا للإمارات العالمية للألمنيوم طرفاً ثالثاً، وستحصل الإمارات العالمية للألمنيوم على نسبة كبيرة من مبيعات ألكوا السنوية للألومينا.

يذكر أن مصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي لبّت 47% من إجمالي متطلبات الشركة من الألومينا في عام 2022.

وتم توقيع الاتفاقية في لندن من قبل سيمون ستورسون، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد وتطوير الأعمال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وكيلي توماس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة «ألكوا»، وذلك بحضور عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية قال روي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ألكوا»: «تمتلك ألكوا أكبر عمليات للألومينا منخفضة الكربون، ويسرنا توقيع الاتفاقية الجديدة مع الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث يعزز هذا التعاون مكانتنا كوننا منتجاً عالمياً رائداً للألومينا»، وأضاف: «تعد هذه الاتفاقية أكبر عقد لتوريد الألومينا يتم توقيعه على الإطلاق بين ألكوا والإمارات العالمية للألمنيوم، وأحد أكبر العقود في قطاع الألمنيوم بأكمله، كما ستعزز علاقة التوريد طويلة الأجل بين الشركتين».

وتعد الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وتمتلك الشركة مصاهر للألمنيوم في أبوظبي ودبي، ومصفاة للألومينا في أبوظبي، ومنجماً للبوكسيت في جمهورية غينيا.

وقال عبد الناصر بن كلبان: «ستعزز هذه الاتفاقية النمو المستقبلي للشركة، حيث تم تأمين معظم متطلباتنا من الألومينا للعِقد المقبل، من خلال إنتاج مصفاة الألومينا التابعة لنا، واتفاقية التوريد طويلة الأجل مع ألكوا، والتي تتوافق مع أهداف الاستدامة الخاصة بالشركة».

ويتضمن العقد إمكانية اختيار الإمارات العالمية للألمنيوم شراء ألومينا EcoSource™ منخفضة الكربون من ألكوا، وهي العلامة التجارية الوحيدة للألومينا منخفضة الكربون في قطاع الألمنيوم.

ويتم إنتاج ألومينا EcoSource بما لا يزيد على 0,6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألومينا (انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2)، وهو ما يمثل نصف متوسط الانبعاثات في قطاع الألمنيوم، والذي يبلغ 1,2 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتشمل هذه النسبة الانبعاثات المباشرة من عمليات تعدين البوكسيت، وتكرير الألومينا للشركة، والانبعاثات غير المباشرة من الطاقة المستهلكة في تلك العمليات.

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