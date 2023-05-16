11.5 مليون درهم أرباح «جلفار» التشغيلية بزيادة 35%

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في 11 مايو 2023 عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023.

وسجلت الشركة إيرادات قوية، بلغت 454.1 مليون درهم في الربع الأول من 2023، بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت هذه الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بتحسن المبيعات، وزيادة الحصة السوقية للشركة في أسواقها الأساسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان والأردن، بما يتماشى مع التوقعات، وقد نما إجمالي الربح خلال الربع الأول بنسبة 5.9%، ليصل إلى 138.3 مليون درهم بالمقارنة مع 130.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2022.

وواصلت الشركة تحسين كفاءتها التشغيلية، حيث أعلنت «جلفار» عن أرباح تشغيلية بلغت 11.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 35% بالمقارنة مع 8.5 ملايين درهم، تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بنمو ثابت في الإيرادات، وانخفاض كبير في المصروفات العامة والإدارية. وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من العمليات المستمرة 45.4 مليون درهم في الربع الأول من العام 2023، بزيادة قدرها 13.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبهامش 10%، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق أداء تشغيلي مستدام.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة لشركة «جلفار»: «مع استمرار الشركة في تحقيق نمو كبير في الإيرادات، وتعزيز الكفاءة في عملياتها وأسواقها الأساسية نجدد ثقتنا بأن جلفار ستتمكن باستمرار من تحسين أداء عملياتها التشغيلية، واستغلال الفرص الجديدة والمميزة».

وقال باسل زيادة، الرئيس التنفيذي للشركة: «ما زلنا ملتزمين بتعزيز حضور «جلفار» في الأسواق الرئيسية، من خلال التطوير المستمر لمنتجاتنا المستقبلية، بما يتماشى مع خططنا الاستراتيجية، إلى جانب جهودنا لتبسيط عملياتنا».

وتتطلع «جلفار» في المستقبل إلى مواصلة تركيزها على مجالاتها الاستراتيجية للأعمال، حيث تقوم الشركة بالتخلي عن الأنشطة غير الأساسية، وتقوية مبيعاتها في الأسواق الأساسية لزيادة حصتها في السوق مع محفظتها الحالية، كما تواصل «جلفار» استكشاف الفرص لعقد تحالفات وشراكات جديدة لدعم آفاق النمو على المدى الطويل، مع إطلاق منتجات جديدة في المجالات العلاجية الأساسية والاستثمار في الإنفاق الرأسمالي لتحسين الكفاءة التشغيلية.

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