عقود جديدة لتطوير «داماك لاجونز» في دبي لاند

المصدر: دبي - البيان

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منحت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في الشرق الأوسط، عقود أعمال البناء الرئيسية لمجمعي «نيس N2» و«نيس N3»، وكذلك أعمال البنية التحتية الأساسية في مشروع داماك لاجونز الواقع في منطقة دبي لاند.

وتم منح عقد الأعمال الرئيسية لمجمعي نيس المذكورين إلى شركة «دلتا الإمارات لمقاولات البناء»، حيث ستبدأ بموجبه الأعمال الرئيسية في مجمع «نيس N2» والتي تشمل نحو 434 وحدة سكنية تضم منازل تاون هاوس وفلل فاخرة، إلى جانب مجموعة من المزايا والمرافق مثل الممرات المائية ومناطق مخصصة لممارسة الأنشطة البدنية.

وفي مجمع «نيس N3»، سيشمل نطاق العمل ما يقرب من 60 فيلا، مع وجود وسائل راحة ومرافق ترفيهية مماثلة، حيث يهدف كلا المشروعين إلى توفير مساحات معيشة هادئة ومريحة للسكان.

هذا ومنحت شركة داماك أيضاً عقد أعمال البنية التحتية الأساسية في مجتمع داماك لاجونز إلى «كاد للهندسة والبناء» (M/s KAD Engineering & Construction LLC). يشمل العقد إنشاء وإنجاز واختبار وتشغيل وصيانة «الطرق وأعمال البنية التحتية» في داماك لاجونز، لا سيّما الطرق الرئيسية التي تمتد بطول يصل إلى 9.2 كم، والتي ستخدم مساحة واسعة تقدر بنحو 18.5 هكتار.

تشمل أعمال البنية التحتية الأساسية التي ستنفذها شركة «كاد للهندسة والبناء» أيضاً رصف الطرق، ومواقف السيارات، والأرصفة، والشواخص المرورية، وتخطيط الطرق. بالإضافة إلى ذلك، هندسة المرافق والخدمات مثل الأعمال الكهربائية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبكة إنارة الشوارع، وأعمال إمدادات مياه الشرب، وأعمال الري الرئيسية، ومكافحة الحرائق، والصرف الصحي، وشبكات المياه الجوفية.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: «يسعدنا منح هذه العقود إلى كل من شركتي دلتا الإمارات لمقاولات البناء وشركة كاد للهندسة والبناء، نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكانها في تنفيذ المشاريع، وهو ما سيساعدنا على تنفيذ خططنا وتطوير مشروع داماك لاجونز لتوفير أعلى مستويات المعيشة لعملائنا. إن سير العمل في تطوير مشروع داماك لاجونز يسير بخطى متسارعة، مع حرصنا التام على تقديم مجتمع عصري متكامل يوفر كل ما يحتاجه السكان».

وتجدر الإشارة إلى أن مجتمع داماك لاجونز هو ثالث مجتمع رئيسي لشركة داماك العقارية في دبي، ويقع بالقرب من مجتمع داماك هيلز، المجتمع الأشهر للشركة. ويتميز «داماك لاجونز» بطابعه الفريد المستوحى من أجواء البحر الأبيض المتوسط، ويوفر أسلوب حياة العطلات ليمنح السكان الشعور بالعطلة كل يوم.

ويتمتع المجتمع بحياة معاصرة فاخرة مستوحاة من أجواء المدن المطلة على البحر، ويحتوي على مزايا متعددة تشمل سينما عائمة، وعروض تفاعلية، وأحواض سباحة إنفينيتي، وحديقة مائية، وجهاز محاكاة لركوب الأمواج، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية أخرى، منها على سبيل المثال، تسلق الجدران، والانزلاق بالحبل، ومتنزه التزلج، وممشى يضم منافذ للبيع بالتجزئة، ومنافذ عالمية لتناول الطعام في النادي المجتمعي المتكامل (كلوب هاوس)، وغيرها من المزايا.

ومن المقرر أن يصبح المجتمع واحداً من أوائل المشاريع الحاصلة على شهادة «LEED» من الفئة الذهبية التي تُمنح لأكثر المشاريع استدامةً في دولة الإمارات. كما تتوافق جميع الفلل والمباني مع نظام «السعفات الفضي» المعتمد لتصنيف المباني الخضراء في دبي، بالإضافة إلى اعتماد مبنيين تجاريين رئيسيين حاصلين على تصنيف «LEED» للفئة الذهبية، وهما النادي المجتمعي «كلوب هاوس» ومركز المبيعات.

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