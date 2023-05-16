عبدالرحمن العور: رصد 430 حالة "توطين صوري" خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الدولة لن تتهاون مع أي شركة تتحايل على سياسة التوطين عبر تطبيقها ممارسات مرتبطة "بالتوطين الصوري"، مشيراً في الوقت نفسه بأن الفرق التفتيش التابعة للوزارة رصدت نحو 430 حالة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح خلال مداخلة في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء) أن الفرق المعنية، نفذت خلال العام الجاري أكثر من 72 ألف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة، كان من ضمنها 2300 زيارة "اشتباه بالتوطين الصوري" نتج علنها رصد 430 حالة تم اتخاذ الاجراءات المقرر في حقها والتي تضمنت إعادة التحقق، فضلاً عن أحالت عدد منها إلى النيابة العامة.

ونوه بأن حالات "التوطين الصوري" في الدولة لا تمثل مشكلة، نظراً لمحدودية وقلت تلك الممارسات، والذي يعود إلى تشديد وتغليظ العقوبات المفروض على المخالفين والتي قد تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم في حق الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنب مستهدفات التوطين.

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