منتزه قرم الجبيل يستقطب 150 ألف زائر في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن منتزه قرم الجبيل، الوجهة التعليمية والبيئية والترفيهية الأولى من نوعها في أبوظبي، عن استقطابه أكثر من 150 ألف زائر في الفترة بين أكتوبر 2022، ومارس 2023، وذلك بعدما أضحى المنتزه وجهة رئيسة لعشاق الطبيعة.

ويعد هذا الإنجاز دليلاً على التزام جزيرة الجبيل بالاستدامة، إذ يوفر منتزه القرم في جزيرة الجبيل العديد من الأنشطة، والتجارب التعليمية لزراعة أشجار القرم، والتي تعزز تفاعل الزوار مع الطبيعة. ومن خلال هذه الأنشطة يطلع الزائرون على الدور الرئيسي، الذي تسهم به أشجار القرم في التخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي.

وتماشياً مع الهدف الطموح لإمارة أبوظبي لزراعة 100 مليون شجرة قرم، الذي أعلنت عنه معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال مؤتمر الأطراف COP26 في غلاسكو عام 2021، أطلقت جزيرة الجبيل مشروعاً لزراعة مليون شجرة قرم، حيث تم زراعة أكثر من 500 ألف شجرة حتى الآن، وتعد هذه المبادرة دليلاً على التزام جزيرة الجبيل في الحفاظ على هذا النظام البيئي الفريد، والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع غابات القرم، حيث تهدف جزيرة الجبيل إلى إيجاد بيئة صحية للحياة البرية، ودعم المجتمعات المحلية.

وجذب منتزه قرم الجبيل، الوجهة الترفيهية والتعليمية الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي، اهتمام العديد من الشخصيات البارزة المحلية والدولية، التي تعمل جاهدة على الحفاظ على البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي، إلى جانب الشراكات ومبادرات التعاون الاستراتيجية المتعددة، التي أطلقتها جزيرة الجبيل مع العديد من الشركات والهيئات التجارية مثل مجموعة الاتحاد للطيران، وبنك الإمارات دبي الوطني، وسوق أبوظبي العالمي، ومجموعة ماريوت الدولية، وهيئة المنطقة الحرة الدولية.

وحظيت مبادرة زراعة أشجار القرم باهتمام العديد من المدارس والجامعات، لما تقدمه من تجربة تعليمية ترفيهية مشوقة للطلاب، كما يلعب منتزه قرم الجبيل دور حيوي للتعليم وتعزيز الوعي البيئي، حيث يوفر للطلاب منصة للتعلم والاستكشاف، والتفاعل مع الطبيعة.

ويعد المنتزه كنزاً طبيعياً فريداً في جزيرة الجبيل في أبوظبي، يوفر ملاذاً بعيداً عن صخب الحياة في المدينة، ويتيح لزواره الانغماس في الأجواء الهادئة والعجائب الطبيعية الوفيرة، الأمر الذي يجعله الخيار الأمثل للسياح والمقيمين على حد سواء، إذ يتيح المنتزه مجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءاً من جولات المشي الإرشادية، وانتهاء بممارسة اليوجا والتأمل.

أما بالنسبة لعشاق المغامرة والاستكشاف فيوفر منتزه قرم الجبيل جولات التجديف المميزة، للتعرف على جمال التنوع البيولوجي الفريد في إمارة أبوظبي، كما توفر دروس ركوب الدراجات الثابتة على شرفة المنتزه فرصة رائعة، للحفاظ على اللياقة أثناء الاستمتاع بالمشهد الساحر للطبيعة الخلابة.

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