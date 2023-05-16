عبدالرحمن العور: 4% نمو عدد المنشآت والعمالة المسجلة خلال الربع الأول 2023

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الأرقام الإحصائية تشير إلى تحقيق سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة نتائج مبهرة، تمثلت في نمو إجمالي عدد العمالة المسجلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجاري، ونمو عدد المنشآت المسجلة في الوزارة بواقع 4%.

وبين خلال عرض قدمه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء) بأن منظومة القوانين والتشريعات والبنية التحفيزية التي توفرها الدولة، جعلت من دولة الإمارات أولوية ومقصد رئيسي لاستقطاب العمالة الماهرة، وهو ما تمثل على ارض الواقع في نمو اجمالي عدد العمالة الماهرة المسجلة في الوزارة، خلال الربع الأول من العام الجاري ،2023 بنسبة 3.3%، كما سجل عدد المنشآت الصغير والمتوسطة المسجلة نمواً خلال الفترة ذاتها بواقع 3.9%.

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