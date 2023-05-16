وزير الموارد البشرية والتوطين: 2 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أعلن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن أحدث الأرقام والإحصائيات حول عدد المشتركين في نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل"، وصل بنهاية أمس الاثنين إلى 2 مليون مشترك، وذلك منذ بدء تطبيقه مطلع شهر يناير الماضي، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوثائق الصادرة بأسماء المواطنين وصل إلى 38 ألف و363 مواطناً ومواطنة.

وأوضح خلال رده على سؤال، أمام جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء) أن النظام، يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة، تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة، دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.

وبحسب الاحصائيات المعروضة في الجلسة، فقد شكلت الفئة الأولى من المستفيدين من النظام والتي يبلغ راتبها الأساس 16 ألف أو أقل النسبة الأكبر من المسجلين بواقع 92%، بينما تبلغ نسبة الفئة الثانية التي يبلغ راتبها الأساسي أكبر من 16 ألف 8% من إجمالي أعداد المسجلين.

وبين معالي الدكتور عبدالرحمن العور، بأن النظام يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.

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