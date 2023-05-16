دبي تشهد أول مشروع عقاري يحمل علامة «بوغاتي» في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بن غاطي العقارية» عن شراكتها مع علامة «بوغاتي» Bugatti العالمية للسيارات الفارهة، بهدف إنشاء أول مشروع سكني فاخر تحت علامة «بوغاتي» في قلب مدينة دبي، ويعد هذا المشروع أول دخول للعلامة التجارية العريقة في مجال العقارات الفاخرة.

ويقوم هذا التعاون على أسس مشتركة بين العلامتين التجاريتين، فاهتمام إيتوري بوغاتي، الأب المؤسس لعلامة «بوغاتي» العالمية بالتفاصيل الدقيقة لم ينحصر فقط بقطاع السيارات، بل امتد ليشمل العديد من المجالات الأخرى أيضاً، فقد قام بابتكار نمط حياة فريد لعلامة «بوغاتي» يتمحور حول عيش تجارب لا تُضاهى بغيرها.

وقال ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لدى Bugatti Rimac: «يبدو وكأن القدر هو ما جمع شركتينا معاً، فنحن نتشارك الرؤية الخاصة بما يجب أن تكون عليه المنازل الفاخرة، التي تحمل اسم «بوغاتي». من ناحية أخرى يتميز محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي العقارية» بتقديره العميق وشغفه الكبير لعالم تصميم السيارات والفخامة الراقية، بالإضافة لتمتعه بموهبة عالية بابتكار معالم معمارية أيقونية، وعبر هذه الشراكة فإننا نتبع كلمات رؤية علامة «بوغاتي»، التي تنص على: «صناعة ما لا يضاهيه شيء».

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي العقارية»: «عند فتح باب سيارة «بوغاتي» والجلوس داخلها نعي مباشرة أنها سيارة خاصة وفاخرة فعلاً، إذ لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر على الإطلاق، فهناك مجموعة مختارة ومحدودة من الأشخاص، الذين يحظون بفرصة تجربة هذا الأمر، والآن مع مشروع Bugatti Residences من بن غاطي العقارية نريد أخذ هذا الإحساس المختلف وترجمته إلى وجهة حصرية في قلب المدينة، حيث يمكن عيش حياة تجسد روح المعيشة الفارهة».

وستنظم العلامتان مناسبة خاصة في 24 مايو الجاري في «كوكا كولا أرينا» في دبي.

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