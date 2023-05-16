مشروعان فاخران في دبي بقيمة نصف مليار درهم

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «برستيج» للتطوير عن إطلاق مشروعين جديدين في دبي، هما «فيستا» الذي يضم 140 شقة مكونة من استوديوهات ووحدات من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم في قلب مدينة دبي الرياضية، و«ذا رزيدنس» ويضم 98 شقة في قرية جميرا الدائرية، بقيمة إجمالية للمشروعين تجاوزت نصف مليار درهم، استجابة للطلب المتزايد على العقارات السكنية الفاخرة في دبي.

وقال أجمل صيفي الرئيس التنفيذي لبرستيج ون للتطوير: «كلنا حماس لإطلاق مشروعنا الأخير فيستا في فيكتوري هايتس والمقرر أن يصبح معياراً جديداً للعيش الفاخر في المدينة، كما نتطلع إلى إطلاق ذا رزيدنس من برستيج ون لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في العيش المتناغم والعملي في قرية جميرا الدائرية».

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