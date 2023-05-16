«بيبر أريبيا» ينطلق في دبي اليوم بمشاركة 100 شركة من 30 دولة

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم في دبي، فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض «بيبر أريبيا»، بمشاركة 100 شركة من 30 دولة، وتستمر حتى 18 مايو الجاري. ويعود معرض «بيبر أريبيا»، أقدم وأرقى معارض الصناعة، في ظل الاستثمارات والتوسعات الجديدة التي شهدها قطاع صناعة الورق في دول مجلس التعاون الخليجي بعد جائحة (كوفيد19)، والتي تجاوزت 1.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين تقريبًا. ويتوقع أن تصل السوق في منطقة الشرق الأوسط إلى 28.72 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.28 %.

وقال نضال محمد، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، إن صناعة الورق في الشرق الأوسط تطورت على مر السنين وأصبحت اليوم واحدة من أسرع الأسواق الناشئة في العالم. وقد أحدثت جائحة (كوفيد19) اضطرابات وتعثرات في عمليات الإنتاج وخلقت تحديات غير مسبوقة لمصانع الورق في جميع أنحاء العالم، لكنها أيضًا ساعدت في تحقيق فرص جديدة في مجال التغليف والمنتجات الورقية ذات الاستخدام الواحد، والتي قامت طفرة التجارة الإلكترونية بتغذيتها.

وأشار إلى أن إعادة إطلاق معرض «بيبر أريبيا» يأتي في سياق نمو صناعة الورق، ووفقًا لوكالة الأبحاثMordor» Intelligence»، من المتوقع أن تصل السوق إلى 28.72 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.28%.

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