وجهات «مدينة إكسبو» مجاناً الجمعة

المصدر: (دبي - البيان)

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بمناسبة اليوم الدولي للمتاحف، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فتح أبواب وجهاتها الأكثر شعبية مجاناً لجميع الزوار يوم الجمعة المقبل، وسيتاح للضيوف دخول أجنحة: التنقل، وتيرّا، والاستدامة، والرؤية، والمرأة، وأجنحة «قصص أمم» الثلاثة، كما يمكنهم المشاركة في العديد من ورش العمل والفعاليات، التي تسهم في تعزيز وعي المشاركين - وخصوصاً الأطفال - بأهمية دورهم في صنع مستقبل أفضل للجميع.

ويحتفي اليوم الدولي للمتاحف هذا العام بموضوع «المتاحف والاستدامة والرفاه»، وهو موضوع وثيق الصلة بنهج مدينة إكسبو دبي، مدينة المستقبل المستدامة والمتمحورة حول الإنسان.

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