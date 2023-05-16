3 مبايعات عقارية بـ 362 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

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تجاوزت قيمة 3 مبايعات عقارية في دبي أمس 100 مليون درهم لكل منها أمس، منها مبايعتان للشقق والفلل، الأولى بقيمة 122 مليون درهم في جزيرة 2، والثانية بـ 105 ملايين في نخلة جميرا، فيما بلغت قيمة مبايعة للأراضي 135 مليون درهم في جزيرة 2.وسجلت التصرفات العقارية 2 مليار درهم مع 638 مبايعة، بقيمة 1.79 مليار درهم منها 39 مبايعة للأراضي بـ 335.3 مليون درهم و599 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.45 مليار.

وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات، مع 8 مبايعات بـ 13 مليون درهم. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 104 مبايعات بقيمة 85 مليون درهم. وسجلت الرهونات 188.46 مليون درهم، منها 25 رهن أراض، بقيمة 39.89 مليون درهم، و91 رهن فلل وشقق بقيمة 148.57 مليون درهم وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 29.45 مليون درهم.

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