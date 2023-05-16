90 % إشغالات فنادق دبي في عيد الفطر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل أداء القطاع الفندقي في دبي خلال عيد الفطر أعلى مستويات إشغال خلال أبريل الماضي، بحسب بيانات «إس تي آر جلوبل» المتخصصة في البيانات والبحوث الفندقية. وكشفت البيانات أن الإشغال الفندقي في دبي وصل إلى أعلى مستوياته في أبريل يوم السبت 22 منه، حيث تجاوز إشغال الغرف أكثر من 90.1%، وهو اليوم الوحيد في الشهر الذي تجاوزه فيه الأداء حاجز 90%، بينما وصل متوسط العائد على الغرفة الفندقية إلى نحو 707 دراهم، وهو الأعلى في أبريل.

وبلغ معدل السعر اليومي على الغرفة الفندقية خلال أبريل إلى 751 درهماً، في حين ارتفع متوسط العائد على الغرفة الفندقية 15.6% إلى 536 درهماً.

وأظهرت بيانات «إس تي آر جلوبل» أن معدل السعر اليومي للغرف الفندقية، بلغ ذروته بين 4 و11 أبريل، مسجلاً أكثر من 800 درهم، وذلك بالتزامن مع عطلة الفطر المبارك، فيما ساهمت بعض الأسواق في تعزيز الأداء وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، موضحةً أن مستويات الإشغال الفندقي في دبي استقرت فوق 80% بعد العيد بدعم السياحة الداخلية وأيضاً مع تواصل الزخم السياحي من أسواق العالم، خاصة الهند.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز