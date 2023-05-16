تطوير محطة تجريبية لتنقية المياه المعاد تدويرها بـ«كيزاد المصفح»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، العاملة في مظلة مجموعة موانئ أبوظبي والمحرّك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة المتخصصة في تعزيز دور المياه المعالجة بصفتهما من الموارد الحيوية التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ونوع الحياة، عن توقيع اتفاقية إطارية تقوم على التعاون المشترك على تطوير محطة تجريبية لتنقية المياه المعاد تدويرها وتشغيلها وتوزيع المياه الخاضعة للتنقية على القطاعات المختلفة في كيزاد المصفّح. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سياسة الاقتصاد الدائري وحلول المياه المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في «المؤتمر العالمي للمرافق» في أبوظبي، بمشاركة المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي – الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، وحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا في الشركتين. وسيستفيد عدد من المتعاملين الصناعيين في كيزاد المصفّح من توافر المياه الخاضعة للتنقية. ومع أنها تكون غير صالحة للشرب، يمكن الاستفادة منها للأغراض الصناعية.

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