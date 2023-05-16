«كابسات» و«إنتيغريت ميدل إيست» اليوم

المصدر: (دبي- البيان)

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تنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات 2023، الحدث الرائد في مجال البث وصناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والإعلام الرقمي والترفيه في دورته التاسعة والعشرين، في مركز دبي التجاري العالمي. وينعقد الحدث بالتزامن مع النسخة الأولى من معرض «إنتيغريت ميدل إيست»، ليستقطب خبراء تكنولوجيا المرئيات والسمعيات والإعلام في المنطقة.

ويستعرض الحدثان الرائدان، في الفترة حتى 18 مايو الجاري، أحدث التوجهات وفرص النمو في مختلف القطاعات. ويمكن للحضور استكشاف مستقبل قطاع البث التلفزيوني، والتكنولوجيا، واتصالات الأقمار الاصطناعية وقطاع الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع نموه بمعدل سنوي تراكمي نسبته 12.9% بين 2021 – 2027.

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