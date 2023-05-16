حلول مصرفية لتمكين المشاريع الصغيرة في «حرة ميدان»

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقع مصرف أبوظبي الإسلامي مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة «ميدان» المعروفة بخبرتها في تأسيس الشركات والأعمال في دبي، وذلك في إطار التزامها بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن الشركات في «ميدان» من تحسين أدائها المالي وإنجاز طموحاتها التجارية، من خلال الوصول إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية، التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي، ومن بينها فتح الحسابات المصرفية التجارية، التي تتسم بميزات وخصائص مفيدة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى حلول مصرفية ورقمية متكاملة، تم تصميمها لتلبية مختلف متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسيتمكن الطرفان من تسخير مواردهما وقدراتهما لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تفعيل دورها، لتعزيز مرونة المنظومة الاقتصادية وقدرها على التكيف.

وقال حامد أهلي المدير التنفيذي للمنطقة الحرة ميدان: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نبرم هذه الشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي في إطار جهودنا، لتحفيز بيئة الأعمال في دبي وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، وتستكمل الاتفاقية مبادراتنا الحالية في «ميدان»، حيث ستعمل على إطلاق قدرات جديدة لتمويل للشركات الساعية للنمو انطلاقاً من دبي، وعلاوة على ذلك، ومن خلال هذه الشراكة، نواصل التأكيد على التزامنا بتيسير مسيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خلال مراحلها التأسيسية». ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية يؤكد المصرف التزامه بدعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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