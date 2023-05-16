حوار القيادات البحرية يكرس مكانة الإمارات الوجهة الأفضل للاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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انطلق ملتقى حوار القيادات البحرية، أولى فعاليات أسبوع الإمارات البحري 2023، والذي يستمر حتى 19 مايو الجاري. تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية. وسلط الملتقى الضوء على الأهمية الاستراتيجية للصناعة البحرية في دولة الإمارات والشرق الأوسط، بحضور عدد من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتحت عنوان «خارطة الطريق لتعزيز فرص الاستدامة في القطاع البحري»، تناول الملتقى الحواري أهم القضايا الحيوية التي تواجه القطاع، وأحدث الاتجاهات والتقنيات والابتكارات التي تشكل مستقبل الصناعة. كما أكد المشاركون على الحاجة إلى بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق المزيد من التعاون على مستوى الصناعة، وتحفيز الابتكار لدفع التنمية المستدامة.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية: بفضل موقعها على مفترق طرق التجارة العالمية، أصبحت الإمارات لاعبًا رئيساً في تمكين سلسلة الإمداد والتوريد العالمية. واستفادت الدولة من هذه الميزة وخصصت استثمارات كبيرة لتطوير موانئها وبنيتها التحتية اللوجستية عالمية المستوى، كما أطلقت العديد من البرامج التي عززت الكفاءات الوطنية بالصناعة البحرية. ويعتبر الاستثمار المتواصل في القطاع مؤشراً على رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى، وأثمرت جهودها بترسيخ مكانتها الرائدة عبر النهج الاستباقي وخلق بيئة محفزة للابتكار.

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