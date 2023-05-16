«الإمارات دبي الوطني» يعزز الابتكار والاستدامة بالتعاون مع مايكروسوفت

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «مايكروسوفت» للتعاون في مبادرات الاستدامة والابتكار. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين التقدم الذي يركز على أهداف الاستدامة لكلا الطرفين من خلال تبادل المعرفة، وتحديد الفرص المتاحة لكل طرف لدعم تنفيذ أطر التعاون وتطوير الالتزامات المستقبلية.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يحرص البنك على سرعة تبني الابتكارات المتطورة لتأكيد التزامه مجدداً بمعايير الاستدامة. ونعتزم من خلال تعاوننا المستمر مع مايكروسوفت، إرساء معيار عالمي للمسؤولية البيئية القائمة على التكنولوجيا مع تحويل حلولنا في الوقت ذاته عبر جميع شرائح العملاء. ونتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز سمعتنا ليس فقط بين العملاء، ولكن أيضاً بين أوساط المستثمرين وأصحاب المصالح الذين يشاركوننا نفس القيم«.

وقال سامر أبو لطيف، نائب رئيس مايكروسوفت العالمية ورئيس مايكروسوفت في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: فخورون بتزويد بنك الإمارات دبي الوطني بحلولنا التكنولوجية المتقدمة، بما يمكنه من إحداث تأثير أكبر وتعزيز أهدافه في العمل المناخي، مما يشكل سابقة لجهود الاستدامة المدعومة بالتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. ولا شك أننا بتعاوننا المشترك، سنظهر كيف يمكن للقيم المشتركة والالتزام بالاستدامة أن تسهم في إحداث تأثير إيجابي دائم على كوكبنا».

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