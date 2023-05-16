غرفة عجمان تنظم اجتماعاً لمجموعة عمل الأغذية لبحث استدامة القطاع

المصدر: (عجمان - البيان)

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نظمت غرفة عجمان اجتماعاً مشتركاً لمجموعة عمل الأغذية في الإمارة بهدف مناقشة مستجدات قطاع الأغذية وسبل استدامته.

شارك بالاجتماع دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة الميناء والجمارك في عجمان، وأصحاب الأعمال ومسؤولو مجموعة من شركات ومصانع الأغذية بالإمارة.

ترأس الاجتماع ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي مدير قسم تنمية الصادرات والاستثمار بدائرة التنمية الاقتصادية، وشيخة الحمادي مدير قسم التجارة الغذائية بالندب بدائرة البلدية والتخطيط.

وأشار ناصر الظفري إلى أن الاجتماع هدف إلى تبادل الأفكار والمقترحات المبتكرة لنمو استثمارات القطاع. وتسعى المجموعة إلى تذليل أي تحديات ومعوقات تواجه المنشآت العاملة في القطاع الذي وصلت أعداد منشآته بعجمان خلال 2022 إلى أكثر من 8000 منشأة مقارنة بـ7345 منشأة خلال 2021 بنمو 9.6%.

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