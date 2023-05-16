«إياتا» يناقش اليوم آفاق الطيران والمناولة الأرضية

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

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تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ35 لمؤتمر إياتا لخدمات المناولة الأرضية. ويُقام المؤتمر للمرة الأولى في الإمارات ويستمر 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويناقش آفاق الطيران والمناولة الأرضية. ويركز المؤتمر في دورته لهذا العام على موضوع «احتضان التكنولوجيا»، بمشاركة عدد من المتحدثين الرئيسيين من القطاع الحكومي، وعدد من الشخصيات القيادية في قطاع الطيران، وخدمات المناولة الأرضية وخبراء القطاع.

ويتحدث نيك كرين، نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومونيكا ميجستريكوفا، مديرة العمليات الأرضية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، خلال مائدة صحفية مستديرة ضمن فعاليات اليوم الأول. وتتناول المناقشات العديد من الموضوعات، كالسلامة، وتعيين الموظفين، والحفاظ على الفريق، والاستدامة.

ويجمع المؤتمر عدداً من أبرز قادة الصناعة من شركات الطيران والحكومات والمطارات ومقدمي خدمات المناولة الأرضية ومزودي الخدمات التكنولوجية، لمناقشة آفاق الطيران والمناولة الأرضية لعام 2023، وكيفية تحديث العمليات على الأرض، من منظور إقليمي وعالمي، كما يتناول تحديات المستقبل وكيفية التعامل معها، إضافة إلى كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتحديث عمليات مناولة الأمتعة وخلق كفاءة تشغيلية. كما تتناول المناقشات جلسة خاصة حول المركبات ذاتية القيادة ومدى جاهزيتها. كما تتناول المناقشات محور العمليات البرية والمعايير الدولية للعمليات الأرضية وتحسين السلامة على الأرض.

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