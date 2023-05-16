الإمارات وجهة مثالية لشركات التشفير العالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد موقع «كريبتوليتان» أن الإمارات تحولت إلى مركز لأعمال التشفير العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية أكثر جاذبية وأقل تعقيداً وملائمة للأعمال التجارية للشركات المشفرة مقارنة بالولايات المتحدة، وهذا ما يقر به قادة صناعة التشفير لناحية الإمكانيات التي توفرها الدولة كمركز دولي لأعمال التشفير، ووجهة مثالية للشركات التي تتطلع إلى ترسيخ موقعها في قطاع العملات المشفرة.

جاء ذلك في مقال نشره الموقع أضاء على العوامل الرئيسية التي تدفع بالأعمال المشفرة إلى الإمارات ومنها الإطار التنظيمي الاستباقي والملائم للأعمال، ونقل الموقع عن الشريك المؤسس لشركة «كريبتو أوايسيس» قوله، إن الإمارات تتمتع ببيئة تنظيمية أكثر انسيابية من المشهد المعقد في الولايات المتحدة، وإن التدابير التنظيمية الطليعية في الإمارات سهلت على الشركات الإبحار في قطاع التشفير وجذب المواهب العالمية.

وإلى جانب التدابير التنظيمية الداعمة، أشار المقال إلى أن الإمارات تمتلك كماً هائلاً من الرساميل التي قد تكون مفيدة لشركات التشفير الساعية إلى تمويل مشاريعها، لافتاً إلى أن الاهتمام المتزايد في المنطقة بالعملات المشفرة وتكنولوجيات بلوك تشين أدى إلى تأسيس أكثر من 1800 شركة تعمل في «ويب3» يعمل فيها أكثر من 8 الآف متخصص.

ولفت إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة التشفير قد لاحظوا إمكانيات الإمارات ودورها كمركز دولي لأعمال العملات المشفرة.

وأكد «كريبتوليتان» أن التزام الإمارات بتعزيز البيئة الدافعة لأعمال التشفير واحتضان التكنولوجيا المستقبلية جعل منها وجهة جذابة لعشاق «ويب3»، وأن الدولة من خلال نهجها الاستباقي في التنظيم واستقطاب المواهب والدعم الحكومي تستعد لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في العملات المشفرة والبلوك شين، ما يوفر بديلاً أكثر جاذبية من الولايات المتحدة للشركات في قطاع التشفير، لافتاً إلى تقرير «كريبتو أوايسيس»، الذي أطلق مؤخراً والذي سلط الضوء على النمو السريع للنظام الايكولوجي للتشفير في الإمارات، حيث تم تحديد أكثر من 1800 مؤسسة ناشطة في هذا المجال في الربع الأول من 2023، وتلك المنظمات تعمل في التشفير وتقنية بلوك تشين وميتافيرس وتقنيات الويب 3، وتوظف أكثر من 8650 متخصصاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز