«إثارة».. كيان جديد لإدارة الفعاليات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أعلن سيف النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»، أمس، اندماج شركتي «أبوظبي لإدارة رياضة السيارات» و«فلاش» للترفيه، وتأسيس شركة «إثارة» الجديدة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي للإعلان عن تأسيس كيان اقتصادي جديد، حيث تتولى شركة «إثارة» إدارة مجموعة من الأصول ومواقع الفعاليات والإشراف عليها، بما في ذلك «الاتحاد بارك» التي تعد أكبر ساحة حفلات خارجية في المنطقة، والاتحاد أرينا، وهي أكبر وجهة ترفيهية مغلقة متعددة الاستخدامات في المنطقة، وحلبة مرسى ياس، التي تعتبر من أشهر حلبات سباق الفورمولا1 عالمياً، بالإضافة إلى مركز ياس للمؤتمرات الذي يخصص مساحات متعددة الاستخدامات للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات مع إطلالات رائعة على جزيرة ياس.

وتضم الشركة الجديدة موظفي الشركتين من ذوي الخبرة في مكاتبها في أبوظبي ودبي والرياض. وتسعى شركة «إثارة» من خلال ضم وتوحيد الخبرات والكفاءات الفنية إلى توسيع حضورها بالاعتماد على نهج مبتكر للتكنولوجيا وتطلعاتها المستقبلية الطموحة للوصول إلى الأسواق الرئيسية.

وقال سيف النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية: «أصبحنا بفضل توحيد جهودنا وحشد طاقاتنا في موقع يتيح لنا إقامة فعاليات ولحظات استثنائية لا تنسى للجمهور.

وبضم وتوحيد أعمال وأنشطة اثنتين من أهم شركات إدارة الفعاليات والترفيه في أبوظبي، تسهم شركة إثارة في دفع قطاع الترفيه كمحرك اقتصادي وثقافي واجتماعي لترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها أحد أهم القطاعات الحيوية وهو قطاع الترفيه وإدارة الفعاليات والأحداث الرياضية محليًا وإقليميًا وعالميًا».

وأشار إلى أن إنجازات شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وفلاش للترفيه تتضمن إنتاج وترويج وتنفيذ أكثر من 700 فعالية كبرى، يزيد عدد جمهورها على 16 مليون شخص على مدار 15 عامًا منذ انطلاق الشركتين.

كما تشمل قائمة إنجازات الشركتين فعاليات كبرى مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، وحفلات «مهرجان يا سلام» لما بعد السباق، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الآسيوي، ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي، وبطولة يو أف سي، والفعاليات الوطنية والمهرجانات، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى منها الرياضية والموسيقية والثقافية والترفيهية، إلى جانب المؤتمرات والمعارض.

وأضاف النعيمي أن شركة إثارة تعتبر منصة استثنائية تمكننا من تحقيق المزيد من النجاحات معًا، وإطلاق علامة رائدة في رسم مستقبل قطاع الترفيه وإدارة مواقع الفعاليات إقليمياً وعالمياً.

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