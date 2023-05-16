منتدى الموردين بدبي يدعم مسيرة تحوّل الطاقة

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز»، «منتدى الموردين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا 2023» في دبي بمشاركة ممثلين عن 200 شركة إقليمية وعالمية. ويأتي عقد المنتدى في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز مستويات الخدمة وتطوير سلاسل توريد أكثر استقراراً واستدامة.

وتحت شعار «شركاء في مستقبل الطاقة» ناقش القادة الإقليميون في القطاع الاتجاهات والتحديات والفرص في المنظومة الصناعية لقطاع الطاقة الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن تحديد سبل تعزيز وسد الفجوات في سلاسل التوريد، حيث تسعى دول المنطقة إلى تبني حلول وتقنيات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستقبل مستدام. ويعكس الحدث، التزام «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» بتعزيز العلاقات بين الأطراف المعنية والمصنعين في المنطقة.

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