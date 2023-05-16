5.3 مليارات درهم أرباح «طاقة» الربعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، عن تحقيقها نتائج مالية قوية في الربع الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، حيث حققت المجموعة إيرادات بقيمة 13.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تعرفة التوريد بالجملة والتعرفة المتعلقة باستخدام شبكة النقل ضمن قطاع النقل والتوزيع، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.3 مليارات درهم، بانخفاض قدره 5%.

وبلغ صافي الدخل (حصة طاقة) 11.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.6 مليارات، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المتحققة لمرّة واحدة نتيجة للاستحواذ على حصة 5% من أسهم «أدنوك للغاز».

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة: «أنهت مجموعة «طاقة» الربع الأول من عام 2023 بشكل إيجابي مع تحقيق زيادة كبيرة في دخلنا الصافي نتيجة لاستحواذنا على حصة في «أدنوك للغاز».

وبغض النظر عن ذلك، حققت الشركة تقدّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، إلى جانب تحقيق أداءٍ مالي ثابت. فمن ناحية النمو، بدأنا العام بزيادة حصّتنا في محطة «الطويلة بي»المستقلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما استحوذنا على حصة في الشركة المسؤولة عن أعمال التشغيل والصيانة في هذه المحطة، مما عزز قدراتنا في مجال التشغيل والصيانة، وهو أحد مجالات النمو لأعمالنا.

كما عقدنا شراكة مع شركة «إنجي» لإنشاء محطة «المرفأ 2» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة 120 مليون جالون من المياه المُحلاة يومياً. وهذه خطوة إضافية هامة في جهودنا نحو الوفاء بتعهدنا بتوسيع محطاتنا العاملة بتقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة ».

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