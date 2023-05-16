السيولة في سوق دبي تتركز بالقطاعين العقاري والمالي

المصدر: دبي- محمد عباس

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استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على 54.14% من سيولة السوق، وسط إعلان الشركات والبنوك عن أرباح ربعية قوية مع تركز السيولة بشكل رئيسي في القطاعين العقاري والمالي، وهي شركات: «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني» و«سوق دبي المالي» و«الخليج للملاحة»، بسيولة جاوزت 177 مليون درهم في جلسة أمس.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3525.43 نقطة، أمس، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.94%، وقاد سهما «الخليج للملاحة» و«سلامة» مكاسب 11 شركة بسوق دبي، وارتفعا بنسب 2.46% و2.14% على التوالي، وجاء ذلك بعد إعلان شركة الخليج للملاحة عن أرباح قدرها 13.5 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2023.

وشهد سوق دبي المالي، بختام الجلسة، ارتفاع أسهم اكتتاب القابضة 1.8%، والرمز 1.4%، وتعاونية الاتحاد 1.1%. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات السوق، بسيولة جاوزت 54.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي»، جاذباً أكثر من 38.4 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني»، بسيولة 35.1 مليونا.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند 9471.29 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.7%، وصعدت أسهم بنك أم القيوين الوطني 9%، وأسمنت الخليج 2.9%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.86%، وأي دي سي كوربوريشن 2.8%، ورأس الخيمة للدواجن 2.34%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 0.32%، وجي أف أتش المالية 0.65%.

واجتذب سهم «العالمية القابضة»، سيولة 500 مليون درهم، بعد تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم الشركة بقيمة 269.9 مليون درهم تم تنفيذها على 683.3 ألف سهم بقيمة 395 درهماً للسهم.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.68 مليار درهم. وجرى التداول على 410.44 ملايين سهم عبر تنفيذ 23.09 ألف صفقة.

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