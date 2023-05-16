13.5 مليوناً أرباح «الخليج للملاحة» للربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت شركة الخليج للملاحة القابضة، أرباحاً قدرها 13.5 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بأرباح 1.7 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2022. وارتفعت الإيرادات التشغيلية 11 %، حيث بلغت 39 مليونا.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة أنها استكملت كل متطلبات تخفيض رأس مالها من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسيتم تفعيل قرار التخفيض يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023 بعد ساعات التداول. وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن تاريخ بدء التداول على أسهمها بعد التخفيض وتعديل السعر سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق لـ22 مايو 2023. ونوهت بأن غداً هو آخر يوم للتداول قبل التخفيض وتعديل السعر، في حين سيتم إيقاف التداول على أسهمها لتنفيذ الإجراءات يوم 18 و19 مايو.

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