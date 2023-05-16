شراكة بين «أرامكس» و«موانئ أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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وقّعت شركة أرامكس اتفاقية شراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل مشروع مشترك جديد لحلول ناقلات الحاويات غير المشغلة للسفن.

ويستهدف المشروع الشركات العاملة في مجال خدمات الشحن وتزويدها بخدمات متكاملة لشحن الحاويات لمختلف أنحاء العالم. وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصة الأغلبية في المشروع بنسبة 51%، بينما تمتلك أرامكس حصة 49% منه.

وسيوفر المشروع حلولاً مصممة لتلبية متطلبات جميع وكلاء الشحن، بما يساهم في تعزيز وتطوير خطوط وشبكات الشحن عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والهند وشرق وغرب إفريقيا، وتحقيق هدفه على المدة القصيرة والمتمثل في شحن 10 آلاف حاوية نمطية، وزيادة حجم مناولة الحاويات على المديين المتوسط والطويل.

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