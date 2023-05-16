14 مليون درهم أرباح «أملاك» خلال الربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة أملاك للتمويل، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2023 المنتهي في 31 مارس 2023، حيث ركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية.

وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 14 مليون درهم خلال الربع الأول 2023، مقارنة بصافي ربح 13 مليون درهم للربع الأول 2022، وارتفع إجمالي دخل شركة أملاك للربع الأول 2023 بنسبة 11%، ليصل إلى 74 مليون درهم مقارنة بـ 67 مليون درهم في الربع الأول 2022، كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل، خلال الربع الأول 2023 بنسبة 16% إلى 30 مليون درهم مقارنة بـ 35 مليون درهم، تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2022.

واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة، من خلال النقد، ما مكن من تسوية ديون ثلاثة من الممولين بالكامل، خلال الربع الأول من العام والمنتهي بتاريخ 31 مارس 2023، وسجلت الشركة أرباحاً صافية قدرها 30 مليون درهم على ترتيبات تسوية الديون، وأسهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 94 مليون درهم، «بما في ذلك أداة المضاربة بمقدار 21 مليون درهم».

وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 47%، لتصل إلى 30 مليون درهم، مقارنة بـ 21 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي ما يتعلق بالمنطقة شهدت استثمارات أملاك في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، ما أثر على المركز المالي للمجموعة.

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