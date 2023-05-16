صندوق محمد بن راشد للابتكار يحتفل بتخريج الدفعة السادسة لأعضاء «مسرّع الابتكار»

المصدر: دبي - البيان

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احتفل صندوق محمد بن راشد للابتكار بتخريج الدفعة السادسة من أعضاء برنامج مسرّع الابتكار التابع له، الذي شهد منافسة محتدمة بين الشركات الأعضاء في يوم عرض الابتكارات أمام المستثمرين، للحصول على التمويل اللازم والفوز بجوائز البرنامج، وتم في هذا الحدث عرض ابتكارات الشركات الأعضاء، التي تنحدر من دول عدة من جميع أنحاء العالم، وتنشط في قطاعات رئيسية، مثل الصحة، والنقل، والتعليم، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والمياه، والفضاء، حيث تنافست هذه الشركات للفوز بجائزة أفضل عرض، وأفضل شركة محلية من الإمارات، وجائزة الشركة الأكثر تأثيراً.

منصة مبتكرة

ويعد برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار منصة مبتكرة للشركات الناشئة تجذب مئات طلبات التسجيل سنوياً من جميع أنحاء العالم، ويهدف البرنامج، الذي تصل مدته إلى ستة أشهر إلى تقديم خدمات مخصصة عالمية المستوى للمبتكرين الواعدين لتسريع نمو أعمالهم، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى رؤى وخبرات القطاع والأسواق والموارد الرئيسية الأخرى، ويتوج البرنامج بيوم عرض الابتكارات، والذي يشهد تقديم أعضاء البرنامج لمشاريعهم المبتكرة أمام مجموعة من المستثمرين المحتملين، وشركات رأس المال المغامر، علاوة على التنافس للفوز بعدد من الجوائز المرموقة، التي يقدمها صندوق محمد بن راشد للابتكار.

نجاح

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يفخر صندوق محمد بن راشد للابتكار بنجاحه في تسهيل نمو وتطوير بعض من أهم الشركات الناشئة الواعدة وأكثرها ابتكاراً وتميزاً في العالم، وذلك عبر ما يقدمه من حلول متخصصة وبرامج إرشادية وشبكة علاقات واسعة، فضلاً عن تسهيل وصول هذه الشركات إلى المستثمرين، وقد أظهر يوم عرض الابتكارات عمق موهبة وإبداع خريجي هذه الدفعة، ونحن متحمسون للغاية لاستكشاف الآفاق الواسعة، التي سيصلون إليها بعد تخرجهم في البرنامج، ولا ننسى أن نتقدم بالتهنئة الخالصة لجميع المشاركين والفائزين بجوائز البرنامج، ونتمنى لهم دوام التوفيق في المستقبل.

وسنواصل من جهتنا تقديم كل الدعم لهم باعتبارهم جزءاً حيوياً من منظومة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في في إطار دعمنا لاستراتيجية الإمارات الوطنية للابتكار».

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