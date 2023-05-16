8 مليارات يورو التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا وصل إلى 8 مليارات يورو، منها 6 مليارات صادرات إيطالية إلى الإمارات، و2 مليار واردات إماراتية من السوق الإيطالي.

وقال سكاربا، في تصريحات صحفية، إن الصادرات الإيطالية إلى الإمارات وصلت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين وأن حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي تجاوز مستويات ما قبل الجائحة وارتفع بنسبة 24% مقارنة مع العام 2021، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع إيطاليا.

وأضاف سكاربا أن هناك نحو 800 شركة إيطالية موجودة في الإمارات معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى شركات إيطالية عالمية تمتلك مقرات في الإمارات تعمل في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن السيارات والمعدات والمجوهرات والأثاث قد تصدرت قائمة السلع والمنتجات التي صدرتها إيطاليا إلى الإمارات، بينما تتصدر الأحجار الكريمة والمجوهرات قائمة الواردات الإيطالية من الإمارات.

وأوضح أن توسع الناقلات الإماراتية خاصة فلاي دبي وطيران الإمارات وزيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات الإيطالية سيكون له انعكاس كبير على الحركة السياحية وحجم التبادل التجاري بين البلدين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز