3500 سفينة خشبية استقبلتها دبي في 4 أشهر

المصدر: دبي – البيان

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أسهم مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي في تسهيل إجراءات استقبال السفن الخشبية إلى إمارة دبي، منذ بداية عام 2023، ما ساعد على نمو حجم التجارة عبر السفن الخشبية داخل الإمارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد محمود أمين خوري، المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أنه فضلاً عن تبني عدد من المبادرات والمشاريع بالمؤسسة وجهود مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية؛ فقد وصل عدد الرحلات منذ بداية عام 2023 (من شهر يناير وحتى أبريل) إلى أكثر من 3500 سفينة خشبية، تحمل أكثر من نصف مليون طن من البضائع والمواد الاستهلاكية و284,361 من المواشي والأغنام.

وأشار خوري إلى خفض الوقت المُستغرق في إنهاء إجراءات السفينة الواحدة من 40 يوماً في السابق إلى نحو 3 إلى 5 أيام فقط، الأمر الذي أسهم في تحقيق نسبة 5 % زيادة في نسبة السفن، التي تم استقبالها، مما يعزز من مكانة دبي مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية، وأضاف خوري: يمكن للتجار الآن مناولة البضائع داخل وخارج السفن بسهولة، كما يتم تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتنسيق عمليات الإبحار وجميع مهام السفن الخشبية والبحّارة قبل 72 ساعة من وصول السفن، حيث يقوم المكتب بحجز الرصيف وإبلاغ البحّارة لتجهيز بضائعهم للتصدير أو الاستيراد.

ويتولى مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مهمة الإشراف على السفن الخشبية القادمة إلى دبي، وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة تواجدها في مياه الإمارة، وذلك ضمن سعي المؤسسة المتواصل لتطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي، وجعلها مركزاً إقليمياً يستقطب مختلف قطاعات التجارة.

ولفت إلى جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لجعل دبي مركزاً إقليمياً للسفن الخشبية عبر ثلاثة موانئ وأرصفة رئيسية هي خور دبي، ومرفأ ديرة، وميناء الحمرية، منوهاً بأن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يعمل على توفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لمختلف السفن الخشبية.

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