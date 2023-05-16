مركز دبي للسلع المتعددة يفتتح مكتباً تمثيلياً في الهند

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة؛ المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة»، خلال الأسبوع الماضي بنجاح في الهند، وتضمنت الحملة زيارة مدن مومباي وسورات وجيبور، حيث سلط المركز الضوء على مكانة دبي بوابة تجارية للشركات الهندية، ومنصة رئيسة للتوسع والانطلاق نحو الأسواق الدولية، وأعلن المركز عن افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة مومباي، خلال المرحلة الأخيرة من حملته الترويجية في المدينة الهندية، وذلك عقب إبرامه شراكة مع الشركة المتخصصة في خدمات الأعمال «بي بي شاه آند اسوسيتس»، ويطمح المركز من خلال هذا المكتب الجديد إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «اضطلع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تضم منطقته الحرة حالياً أكثر من 3700 شركة هندية، بدور محوري في تقوية أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والهند، ولا شك في أن افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة مومباي يعد محطة رئيسة أخرى نحو تعميق هذه العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما يؤكد التزامنا القوي بدعم بيئة الأعمال في الهند وشبه القارة الهندية، ونحن على ثقة عالية بأن هذه الخطوة ستكون حافزاً قوياً لتوسيع نطاق العلاقات التجارية المشتركة، التي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية، بعدما نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 14% مسجلاً 80 مليار دولار، عقب مرور 11 شهراً من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند».

نقاشات

وشهدت الحملة الترويجية، التي تمت استضافتها بالشراكة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، نقاشات ومحادثات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة، و500 من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ورجال الأعمال ضمن جملة من القطاعات الرئيسية، وقد ركزت هذه المحادثات والنقاشات على مقومات بيئة الأعمال الفريدة في إمارة دبي، وما يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة من مزايا وخدمات استثنائية عند تأسيس الأعمال في منطقته الحرة.

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