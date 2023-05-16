الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» تنطلق 31 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، نهاية مايو الجاري، فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، تحت شعار «استثمار.. استدامة.. نمو»، التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وأدنوك؛ المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وذلك تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».

يعد منتدى «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب له، أحد أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع نخبة من قادة القطاع الصناعي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بهدف التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع، والتوعية بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، وبما يعزز عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية.

وستناقش فعاليات الدورة الثانية التي ستقام في مركز أبوظبي للطاقة يومي 31 مايو، و1 يونيو المقبلين، حلول تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في جهود العمل المناخي، بما ينسجم مع «عام الاستدامة 2023» في دولة الإمارات، ومستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وذلك بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «COP28».

وتنطلق أعمال المنتدى بمشاركة مجموعة واسعة من صناع القرار والمسؤولين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء، والمبتكرين، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين وكبرى المؤسسات الصناعية الرائدة.

فرص

وتستعرض الدورة الجديدة فرص الاستثمار الصناعي الفريدة من نوعها في الإمارات، والحوافز والممكنات الداعمة لريادة الأعمال، وحلول التمويل المبتكرة والمصممة لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، والتوسع في نمو الأعمال والأنشطة التصنيعية القائمة، كما تركز على ريادة الأعمال في التكنولوجيا المتقدمة، والتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، إضافة إلى الإعلان عن فرص استثمارية وممكنات وحوافز ومشاريع صناعية جديدة.

ويتيح المنتدى للشركات ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فرصة للتواصل مع صناع القرار والجهات المختصة والتي ستقدم عرضاً حول حوافزها وممكناتها ومزاياها التنافسية، إضافة إلى فرصة تبادل الخبرات مع مجموعة واسعة من الشركات الدولية ومؤسسات التصنيع الكبرى والتي ستستعرض خططها الشرائية والتمويلية.

ويوفر المنتدى منصة مهمة للاستماع إلى آراء خبراء الصناعة وقادة القطاع حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالقطاع، بما في ذلك أحدث التوجهات في الأتمتة الصناعية، ودور التكنولوجيا في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وأهمية الاستدامة في القطاع، كما تتيح منطقة العرض للمشاركين في المنتدى فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات والتواصل مع الخبراء والمستثمرين.

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